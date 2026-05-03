        Haberler Gündem 3. Sayfa 73 yaşındaki baba, oğlunu öldürdü | Son dakika haberleri

        73 yaşındaki baba, oğlunu öldürdü

        İzmir Bayraklı'da bir apartman dairesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı; baba, oğlunu bıçaklayarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 01:17 Güncelleme:
        73 yaşındaki baba, oğlunu öldürdü

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde İ.A. (73), evde tartıştığı oğlu Kemal Arbasun’u (46) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İ.A. ile oğlu Kemal Arbasun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Kemal Arbasun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanan cinayet şüphelisi babanın ilk ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve dayanamadığı için bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan, polisin ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Arbasun'un cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Serap Paköz, tedavi sürecini paylaştı

        Meme kanseriyle mücadele eden sunucu Serap Paköz, tedavi sürecini anlattı. Kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları paylaşan Paköz, "Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak" ifadelerini kullandı.

