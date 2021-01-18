75 kez ameliyat olan Alves: Kendim olmaya karar verdim 0:00 / 0:00

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İnsan Ken Bebek lakabıyla bilinen Rodrigo Alves (37),geçtiğimiz yıl cinsiyetini değiştirerek hayatını Jessica Alves olarak sürdürme kararı aldı. 75 defa ameliyat olan Brezilyalı Alves, 1.2 milyon takipçisi olan Instagram hesabında makyajsız bir selfie paylaşarak, "Kendim olmaya karar verdim" dedi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Jessica Alves, makyajsız bir selfie yayınlayarak hayranlarına 75 ameliyatın ardından "kendisi olmaya karar verdiğini" söyledi.

"DÜRÜSTLÜĞÜ SEÇTİM"

Alves, "1 yıl 3 ay oldu kendim olmayı ve mutlu olmayı seçtim. Özgürlüğü, mutluluğu, kendime karşı dürüstlüğü seçtim. 2021'de daha mutlu olamazdım!" açıklamasında bulundu.

Eski İnsan Ken Bebek Alves, bu güne dek geçirdiği ameliyatlara 600 bin sterlin harcadı. Geçirdiği çok sayıda burun ameliyatının koku alma duyusunu kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Eskiden Rodrigo olarak bilinen Jessica Alves, Eylül 2017'de İnsan Barbie Bebek olmak için cinsiyet değişikliği yapma niyetinde olduğunu İtalyan televizyonunda açıklamıştı.