75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı

Bayramda çok ciddi bir kalabalığı ağırladıklarını, yoğunluğu yollarda ve işletmelerde görebildiklerini belirten Ergin, şöyle devam etti:

"Bu yoğunluk bayram tatili süresince devam edecektir. Belediye olarak da bizler, tüm birimlerimizle bu yoğunluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın en iyi şartlarda ve konforlu bir şekilde tatillerini sürdürebilmeleri, ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerimizin müşterilerini en iyi şekilde ağırlayabilmeleri için Ayvalık Belediyesi olarak elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bundan dolayı her an sahadayız. Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm arkadaşlarımız, misafirlerimiz için yoğun mesai harcıyor."