Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

750 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman? MEB'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklama geldi Peki 750 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

750 engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman? MEB'den açıklama geldi

750 engelli öğretmen ataması başvuruları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atama tarihine ilişkin müjdeyi verdi. Peki engelli öğretmen atama başvuru şartları neler? İşte detaylar...

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra atama takvimini belirlediklerini kaydeden Özer, "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaştı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)

2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İSTİSMAR DEHŞETİ! Son dakika: İğrenç olayda ağabeye bir ceza daha! - Haberler
GÜNDEM İğrenç olayda ağabeye bir ceza daha!
SON DAKİKA: Korkunç olay! 15 öğrenciye taciz iddiası - Haberler
GÜNDEM Korkunç olay! 15 öğrenciye taciz iddiası
Son dakika: Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
GÜNDEM Sedat Peker hakkında tutuklama kararı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? TIKLA, ÖĞREN
GÜNDEM Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
DEHŞET ÜZERİNE DEHŞET! Son dakika: Karısını uyurken bıçaklayarak öldürdü sonra intihar etti
GÜNDEM Dehşet üzerine dehşet! Karısı uyuyordu!
SON DAKİKA: Trafik polisinin yaralanmasına neden olan eski CHP’li başkan yardımcısı yakalandı
GÜNDEM Polisi yaralayan eski CHP’li başkan yakalandı
Kamyondan düşen pamuk balyası can aldı! - Haberler
GÜNDEM Kamyondan düşen pamuk balyası can aldı!
FECİ KAZA! Son dakika: Bandırma'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü
GÜNDEM Bandırma'da feci kaza: 2 ölü
Elektra Plus yasaklandı mı, neden toplatıldı? 39 ilaç piyasadan toplatıldı! İşte o ilaçlar...
GÜNDEM Elektra Plus yasaklandı mı?
Faciaya yol açtı! Annesini vuran şüpheli serbest - Haberler
GÜNDEM Faciaya yol açtı! Annesini vuran şüpheli serbest

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.