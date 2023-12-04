76 yaşındaki kadın giyim tarzıyla geleneksel kalıplara meydan okuyor

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"SARKIK KOLLARA UYGUN DEĞİL"

Bir videoyla bu kadar tepki almayı beklemeyen Cima’nın aldığı eleştirilerden birisi şu şekildeydi: Belli bir yaştan sonra sarkık kollar için uygun değil.

Bu tarz eleştirilerden sonra bile Cima, 76 yaşında kırışık bir cilde sahip olmanın son derece uygun olduğunu ve bundan utanmayacağını vurgulayarak olumsuz sözlere kulak asmadı.