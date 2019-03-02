ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Judith Streng, oğlu ile birlikte İzlanda'daki Jokulsarlon Lagünü'nü ziyaret ederken fotoğraf çekilmek istedi.

77 yaşındaki büyükanne tahta benzeyen buz yığınının üzerinde oturarak poz vermeye karar verdi. Ancak dev dalgalar buz kütlesini götürünce büyükanne hızla kıyıdan uzaklaşmaya başladı.

Olay sırasında orada olan tekne kaptanı ve cankurtaranlık eğitimi almış bir kişi büyükanneyi sağ salim kurtardı.

Streng, yaptığı açıklamada "Oturmak için kolay bir yerdi. Eğlenceli gözüktüğünü düşündüm" dedi. Her zaman kraliçe olmak istediğini belirten talihsiz kadın "Güvenli olduğunu düşündüm. Çok fazla kilolu değilim. Bu nedenle dalgaların beni uzağa götürmesi daha kolay oldu" şeklinde konuştu.

Judith Streng'in oğlu, 24 yaşındaki kızına yaşadıklarını mesaj attı. Streng'in torunu Catherine de Twitter'dan, "Büyükannem bugün az daha İzlanda'da denizde kayboluyordu" sözleriyle hikayeyi paylaştı. Fotoğraflar o zamandan beri sosyal medyada viral oldu.

Streng'in oğlu, yaşananların ardından annesine 'buzdağı kraliçesi' lakabını takarken, annesinin denize düştüğü zaman 'krallığını kaybettiğini' söyledi.