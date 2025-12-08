8 Aralık Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler "Bu akşam TV'de ne var?" sorusuna yanıt arıyor. 8 Aralık TV yayın akışı listesine göre bu akşam Show TV’de Rüya Gibi dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek. İşte 8 Aralık Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı…