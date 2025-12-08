Habertürk
        8 ARALIK PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI 2025 | Bu akşam TV'de neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi!

        8 Aralık Pazartesi TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        ''Bu akşam TV'de neler var?'' sorusu yanıt arıyor. İzleyiciler bugün ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve programları merak ediyor. Bu sebeple her gün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Özellikle kanalların prime time kuşağında yayınlanacak yapımlar büyük ilgi görüyor. İşte kanal kanal 8 Aralık Pazartesi TV yayın akışı haberimizde!

        Giriş: 08.12.2025 - 11:57 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:57
        8 Aralık Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler "Bu akşam TV'de ne var?" sorusuna yanıt arıyor. 8 Aralık TV yayın akışı listesine göre bu akşam Show TV’de Rüya Gibi dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek. İşte 8 Aralık Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Güller ve Günahlar

        03:00 Siyah Beyaz Aşk

        05:00 Üç Kız Kardeş

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Rüya Gibi

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Rüya Gibi

        23:00 Kızılcık Şerbeti

        02:00 Veliaht

        04:15 Bahar

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:28 İstiklal Marşı

        05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:20 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:35 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        00:15 O Gün Geldiğinde

        01:10 Yerli Dizi

        04:15 Seksenler

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi

        22:40 Kuruluş Orhan

        01:40 Gözleri KaraDeniz

        04:00 Kardeşlerim

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Cehennem

        22:30 Cehennem

        00:45 Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı

        02:30 Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı

        04:30 Yüksek Sosyete

        06:00 Söz

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Ben Leman

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        23:00 Kıskanmak

        02:30 Sahtekarlar

        05:00 İnadına Aşk

        05:30 Kefaret

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
