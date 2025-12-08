8 Aralık Pazartesi TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
''Bu akşam TV'de neler var?'' sorusu yanıt arıyor. İzleyiciler bugün ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve programları merak ediyor. Bu sebeple her gün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Özellikle kanalların prime time kuşağında yayınlanacak yapımlar büyük ilgi görüyor. İşte kanal kanal 8 Aralık Pazartesi TV yayın akışı haberimizde!
8 Aralık Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında hangi yapımların yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler "Bu akşam TV'de ne var?" sorusuna yanıt arıyor. 8 Aralık TV yayın akışı listesine göre bu akşam Show TV’de Rüya Gibi dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek. İşte 8 Aralık Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Rüya Gibi
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Rüya Gibi
23:00 Kızılcık Şerbeti
02:00 Veliaht
04:15 Bahar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 O Gün Geldiğinde
01:10 Yerli Dizi
04:15 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi
22:40 Kuruluş Orhan
01:40 Gözleri KaraDeniz
04:00 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem
22:30 Cehennem
00:45 Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı
02:30 Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı
04:30 Yüksek Sosyete
06:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Ben Leman
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
23:00 Kıskanmak
02:30 Sahtekarlar
05:00 İnadına Aşk
05:30 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
