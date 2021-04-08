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HaberlerSağlık
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8 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı her gün en güncel koronavirüs tablosunu yayınlıyor. Korona vaka sayısında endişelendiren artış devam ediyor. Türkiyede son 24 saatte Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 50 bini geçti. Peki 8 Nisan korona vaka sayısı açıklandı mı? İşte en güncel koronavirüs tablosu ve haberler...

8 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?

8 Nisan koronavirüs tablosunun Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

8 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

8 Nisan koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covKoronavirüs.gov.tr" adresinden açıklandı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 5Kovid 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 203 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da kKovidinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, vefat sayısı 32 bin 943, ağır hasta sayısı 2 bin 604 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı ventilatörortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,filyasyonkayda geçti.

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