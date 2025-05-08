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        Haberler Bilgi Gündem 9 Mayıs Cuma güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        9 Mayıs Cuma güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, Bugün hava nasıl? İşte 9 Mayıs Cuma günü Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 23:53 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:53
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        Güncel hava durumu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Peki, 9 Mayıs Cuma hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 15°C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR 19°C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        ANKARA 12°C, 28°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın (Cuma) kuzey ve batı kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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