Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre dün en son toplam vaka sayısı 133 bin 721 olmuştu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 3.641 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 9 Mayıs koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 9 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlanmadı. Dün en son yayınlanan tablo şu şekildeydi:

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1977 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 57 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 133 bin 721 ve can kaybının 3 bin 641 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 395 test yapıldı, 1977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 4 bin 782 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 265 bin 119, vaka sayısı 133 bin 721 ve vefat sayısı 3 bin 641 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1260, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 665 ve iyileşenlerin sayısı 82 bin 984 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜ SAYISI 265 BİN 113'E YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 265 bin 113´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 821 bin 452´ye yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 303 bin 479´a ulaştı.

ABD'de son 24 saatin bilançosu açıklandı!

ABD'den son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1584 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkedeki toplam can kaybı sayısı 78 bin 639'a ulaştı