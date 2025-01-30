Oyun oynarken fenalaştı! 9 yaşındaki Elif kurtarılamadı
Mardin'de acı kayıp. Evinde oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki Elif Tekin hayatını kaybetti. Tekin'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak
Mardin'in Midyat ilçesinde dün kahreden bir olay meydana geldi.
DHA'da yer alan habere göre, 9 yaşındaki Elif Tekin evinde oyun oynarken ailesinin gözü önünde fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, burada yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Hastanenin morguna konulan Tekin’in kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.