90'lı yılların ünlü grubu New Kids on the Block yeni albümle dönüyor

1990'lı yılların ünlü müzik grubu New Kids on the Block döndü! Kendilerinden sonra gelen çoğu genç müzik grubunun öncüsü olan ve kariyerlerini 1994'te zirvedeyken bırakan New Kids on the Block, 2008 ve 2013'teki albüm denemelerinden yıllar sonra yeni bir albümle geliyor.

İkonik pop grubunun 'Still Kids' adlı albümü, 17 Mayıs'ta sevenleriyle buluşacak. Bu, grubun 11 yıl sonra çıkardığı ilk albüm olma özelliği taşıyor. Albümde çıkış şarkısı 'Kids' de dahil olmak üzere 14 yeni parça yer alıyor.

Kısaca NKOTB olarak bilinen grup, 1984 yılında kuruldu. 1980'li ve 1990'lı yıllarda dünya çapında 80 milyondan fazla albüm sattı. Grup, 1991'de Amerikan futbolu şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda sahne aldı. Her yıl merakla beklenen bu prestijli gösteride yıllar içinde Michael Jackson'dan Beyonce'ye, Madonna'dan Rihanna'ya, Jennifer Lopez'den Lady Gaga'ya kadar pek çok dev isim boy gösterdi. Dolayısıyla Super Bowl'a katılanlar dünyanın en popüler ve en iyi sahne isimleri olarak görülüyor.