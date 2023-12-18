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        Haberler Gündem Trafik 90 yaşındaki sürücü öldü, 2 yaralı

        90 yaşındaki sürücü öldü, eşi ve komşusu yaralı

        Zonguldak'ta takla atarak ters dönen otomobilin 90 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve komşusu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:19 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:19
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        Zonguldak'ta takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Mutlu (90) hayatını kaybetti, eşi ve komşusu yaralandı.

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        Kaza, öğle saatlerinde Kozlu ilçesinde bulunan Dereköy mevkisinde meydana geldi.

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        Hüseyin Mutlu'nun kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle takla attı.

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        Ters dönen otomobildeki Hüseyin Mutlu, eşi Döndü Mutlu (69) ve komşuları İsmail Dinç yaralandı.

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        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Hüseyin Mutlu, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Kozlu
        #haberler
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