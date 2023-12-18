90 yaşındaki sürücü öldü, eşi ve komşusu yaralı
Zonguldak'ta takla atarak ters dönen otomobilin 90 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve komşusu yaralandı
Zonguldak'ta takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Mutlu (90) hayatını kaybetti, eşi ve komşusu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kozlu ilçesinde bulunan Dereköy mevkisinde meydana geldi.
Hüseyin Mutlu'nun kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle takla attı.
Ters dönen otomobildeki Hüseyin Mutlu, eşi Döndü Mutlu (69) ve komşuları İsmail Dinç yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.