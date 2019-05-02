Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, geçen hafta cuma günü sabah saatlerinde Darıca Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Berna Sokak, Orhangazi Caddesi Belge, Cengaver, Cuma, Çevre, Cevher, Alev ve Doğu sokakta park halinde bulunan 36 aracın lastikleri, bıçakla patlatıldı. Bazı araçların 2 ve 4 lastiğine birden zarar verildi. Araç sahipleri, tamirci çağırarak lastiklerin tamirini yaptırdı. Şüphelilerin lastikleri patlattığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.





GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre polis güvenlik kameralarını inceleyerek kimliklerini belirlediği O.Ö., E.E, İ.K., E.E. ve A.T.K.'yi gözaltına aldı. 5 kişi ifadelerinde olay anında aşırı derecede alkollü olduklarını ve aralarında tartıştıktan sonra sinirlerini park halindeki araçların lastiklerini bıçaklayarak çıkardıklarını söyledi.

VERİLEN SÜREDE ALMALARI GEREKİYOR

95 lastiği bıçak saplayarak patlatan 5 kişiden yaşları küçük olan 2'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise patlattıkları 95 lastiğin yerine yenilerini alacaklarını taahhüdünü meleri karşılığında serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından belirtilen süre içerisinde verilen taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda yasal işlem başlatılacağı belirtildi.