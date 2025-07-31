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        95 yaşındaki yaşlı adam kaza kurbanı

        Trabzon'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobilin çarptığı 95 yaşındaki Halim Yetim ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yetim, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:40
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        95 yaşındaki adam kaza kurbanı
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin çarptığı 95 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre A.S. (65) yönetimindeki otomobil, Yomra-Özdil Grup Yolu'nda Halim Yetim'e çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yetim, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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