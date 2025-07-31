95 yaşındaki yaşlı adam kaza kurbanı
Trabzon'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobilin çarptığı 95 yaşındaki Halim Yetim ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yetim, hayatını kaybetti
Giriş: 31.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:40
Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin çarptığı 95 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre A.S. (65) yönetimindeki otomobil, Yomra-Özdil Grup Yolu'nda Halim Yetim'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yetim, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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