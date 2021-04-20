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HaberlerGündemBoğaziçi Protestoları | SON DAKİKA: 97 kişiye 3 yıl istendi!
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Boğaziçi protestolarına katılan 97 kişiye 3 yıl istendi!

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto etmek amacıyla 1 Şubat 2021 tarihinde izinsiz gösteri yapan üniversitenin Güney Kampüs kapısı önünde olmak üzere 3 farklı noktada gözaltına alınan 97 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede sanıkların 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

Boğaziçi Protestoları | SON DAKİKA: 97 kişiye 3 yıl istendi!
Boğaziçi protestolarına katılan 97 kişiye 3 yıl istendi!
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İHA

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri yapan ve Beşiktaş İlçesi Nispetiye Caddesi, Cevdetpaşa Caddesi Türkan Sabancı Bebek Parkı ve Boğaziçi Üniversitesi Metro İstasyonu çıkışında gözaltına alınan 97 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

97 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

İHA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 97 kişi hakkında dava açılırken, 10'u hakkında aynı suçlamayla yürütülen başka dava olduğu için, 1 şahsın ise 18 yaşının altında olması sebebiyle dosyası ayrıldı.

"SUÇA DAİR YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU"

İddianamede olayda bez bayrak, pankart ile broşürlerin ele geçirildiği ve sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli şüphenin oluştuğunun anlaşıldığı açıklandı.

3 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

İddianamede, tüm sanıklar hakkında "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmamak Sureti ile 2911 Sayılı Yasa'ya Muhalefet" suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmasına başlanacak.

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