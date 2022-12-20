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97 yaşındaki eski Nazi toplama kampı sekreterine 2 yıl hapis cezası: '10 binden fazla kişinin öldürülmesinde rol oynadı'

İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler'in işgal altındaki Polonya'da kurduğu Stutthof toplama kampından sorumlu komutanın eski sekreteri 97 yaşındaki Irmgard Furchner, 10.505 kişinin ölümünde rolü olduğu gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

97 yaşındaki eski Nazi toplama kampı sekreterine 2 yıl hapis cezası: '10 binden fazla kişinin öldürülmesinde rol oynadı'
BBC TÜRKÇE
Irmgard Furchner AFP
Mahkeme kararı gereği, Irmgard Furchner'in duruşmadaki fotoğrafları ancak yüzü 'buzlanarak' yayımlanabiliyor

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin işgal altındaki Polonya'da kurduğu Stutthof Toplama Kampı'ndan sorumlu komutanın eski sekreteri 97 yaşındaki Irmgard Furchner, en az 10 bin 505 kişinin öldürülmesine rolü olduğu gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nazilerin işlediği savaş suçlarıyla ilgili olarak bugüne kadar yargılanan az sayıdaki kadından biri olan Furchner'in cezası tecil edildi.

Stutthof, kendisine yöneltilen suçların işlendiği dönemde 21 yaşından küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı.

Savcılığa göre Irmgard Furchner, Gdansk yakınlarındaki kampta Haziran 1943 ile Nisan 1945'te kampın komutanı Paul Werner Hoppe'nin sekreteri olarak çalıştı ve yazışmaları yürüttü.

Furchner burada çalışmaya başladığında 18 yaşındaydı.

Stutthof kampında binlercesi gaz odalarında olmak üzere yaklaşık 65 bin kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Kamp komutanı Hoppe, bu ölümlerdeki rolü nedeniyle 1955'te hapse atılmış ve beş yıl sonra serbest bırakılmıştı.

Stutthof EPA
Stutthof kampında yaklaşık 65 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Tarihçi, Stefan Hördler'e göre Haziran-Ekim 1944'te kampa 48 bin kişi getirildi.

Almanya'nın kuzeyindek Itzenhoe kentinde görülen davada, avukatları Furchner'in o dönem çocuk yaşta olduğu için kampta işlenen suçlardan haberi olmadığını savundu.

Ancak savcılık infaz ve sürgünler dahil Hoppe'nin kararlarında Furchner'in parafı bulunduğunu söyledi.

Bilirkişi olarak ifade veren tarihçi Stefan Hördler de, kamptaki birkaç sekreterden biri olan Furchner'in diğer bazı sivil memurlar gibi buradan başka bir yere nakledilmeyi istediğine dair bir bulgu olmadığını söyledi.

Yargıç kararını açıklarken Furchner'in kampta yaşananların farkında olduğunu söyledi.

Son duruşmada 40 süren sessizliğini bozan Imgard Furchner, "Tüm olanlar için üzgünüm. O dönemde Stutthof'ta olduğum için pişmanım. Tek söyleyebileceğim bu" dedi.

Eylül 2021'de başlayan davada bu kamptan kurtulanların da ifadelerine başvuruldu. Dava devam ederken bazı tanıklar hayatını kaybetti.

Imgard Furchner davanın başlamasından önce kaldığı huzurevinden kaçmış ve bir polis memuru tarafından sokakta bulunduktan sonra beş gün gözaltında tutulmuştu.

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