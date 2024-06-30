Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer At Yarışı 98. Gazi Koşusu'nu 'Dragon Flame' kazandı! - Diğer Haberleri

        98. Gazi Koşusu'nu 'Dragon Flame' kazandı!

        Türk atçılığının zirvesi kabul edilen ve bu yıl 98.'si gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nu 'Dragon Flame' isimli safkan kazandı! Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının hayatlarında sadece bir kez koşabildiği bu prestijli yarışta Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı 'Dragon Flame' zafere ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 30.06.2024 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisini Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.

        Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 22 safkan katıldı.

        Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Akın Sözen'in bindiği "Dragon Flame" isimli safkan 2.28.36'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi. Akın Sözen, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nda birinci oldu.

        Yarışta ikinciliği 2.28.75'lik derecesiyle Selim Kaya'nın bindiği ve Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu "Zizka" adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.28.93'lük derecesiyle Hayrullah Doğan'ın sahibi olduğu ve Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Borrego" adlı safkan geldi.

        Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak tanımlanıyor.

        KAZANAN ATIN SAHİBİNE BÜYÜK ÖDÜL

        Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan "Dragon Flame", sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandırdı.

        Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 23 milyon 625 bin lira olacak.

        Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üç ilde orman yangını
        Üç ilde orman yangını
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Pakistan'da son 10 yılın en şiddetli sıcak hava dalgası
        Pakistan'da son 10 yılın en şiddetli sıcak hava dalgası
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        Tartışma yaratacak açıklama
        Tartışma yaratacak açıklama
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!