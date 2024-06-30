Hande Yener'den tartışma yaratacak açıklama
Birçok ülke, nüfus azalmasından dolayı evliliğe teşvik amaçlı programlar üretirken Hande Yener'in açıklaması tartışma yaratacak türden
Bütün dünyada nüfus artışı azalırken, yetkili kişiler, evlenmeyi ve çocuk yapmayı öğütlerken, hatta birçok ülke bu konuda teşvik programları üretirken Hande Yener'i açıklaması, tartışma yaratacak türden.
Hande Yener, Bodrum'daki bir mekânda sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.
Hande Yener, şarkılarını seslendirirken, kendisini dinlemeye gelenlere, "Evlenmeyin" çağrısında bulundu. Yener, 'Sen Yoluna Ben Yoluma'yı seslendirdikten sonra; “İnsan evlenmekle o hatayı bir kere yapıyor. Bakın ben, o hatayı bir kere yaptım 30 yıl önce... Evlenmeyin" dedi.
Hande Yener'in bu tavsiyesi, bazı dinleyicilerinin tepkisini çekti.
Hande Yener, 1990 - 1994 arasında Uğur Kulaçoğlu ile evli kalmış, Çağın Kulaçoğlu adını verdikleri oğlu dünyaya gelmişti.