İzmir'de binada patlama! 4 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi, ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre ilçede bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamada 20'nin üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı restoran önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.