Biden-Trump düellosunun yankıları sürüyor: Biden'a 'seçimden çekil' çağrısı

Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimleri'nde yarışması muhtemel iki isim, ABD Başkanı Joe Biden ve eski ABD Başkanı Donald Trump 28 Haziran akşamı canlı yayında karşı karşıya gelmişti. 4 yıl sonra gerçekleşen bu düello, Biden'a 'seçimden çekil' çağrılarıyla son buldu.

Biden-Trump karşılaşmasından 19 saat sonra New York Times'ta yer alan haberde, Biden'ın yaşının büyük endişe verdiği ve yarım yüzyıldan fazla süredir hizmet ettiği ülke için yapabileceği en iyi şeyin yarıştan çekilmek olduğu öne sürüldü. NYT haberinde Demokratlara 'başka bir aday seçin' çağrısında bulundu "BIDEN'IN YAPACAĞI EN İYİ HİZMET YENİDEN ADAY OLMAMAK" NYT haberinde şu ifadeleri kullandı: "Biden'ın şu anda yapabileceği en büyük kamu hizmeti, yeniden seçilmek için aday olmaya devam etmeyeceğini duyurmaktır. REKLAM Görünüşe göre Başkan pervasız bir kumar oynuyor. Trump'ın ikinci başkanlığına açık, ikna edici ve enerjik alternatifler sunma konusunda daha donanımlı Demokrat liderler var… Amerikalıların Biden'ın kendi gözleriyle gördükleri yaşını görmezden geleceğini veya önemsemeyeceğini ummak çok büyük bir bahis."

"TARTIŞMAYI İZLERKEN AĞLADIM" Benzer şekilde Biden'a geri çekilmesi için ısrar eden, yine New York Times'tan sevdiği köşe yazarlarından Tom Friedman oldu. Friedman, tartışmayı izlerken ağladığını yazdı. Amerikan MSNBC kanalında Biden'ın da sevdiği bir program olan Morning Joe'nun sunucusu Joe Scarborough da aynı mesajı verdi ve Biden'ı "sevdiğini" ancak başkanlığını "kalitesiz bir başarı" olarak nitelendirdi. ABD'de saygın bulunan liberal internet sitesi Atlantic, Cuma günü altı farklı makale yayınladı ve bunların tümü Biden'ın adaylığını sona ermesini savundu. Politico'nun haberine göre, Perşembe günkü tartışma nedeniyle Başkanlık Ofisi'nden birçok yetkilinin morali o kadar bozuldu ki, ertesi gün evden çalışmayı tercih etti.