Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)

"EYLÜLÜN 15'İNE KADAR ALARM DURUMUNDAYIZ"

İbrahim Yumaklı, Selçuk ile Kuşadası'ndaki karayolunun yangın tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar kapalı tutulacağını vurguladı. Yumaklı, hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde vatandaşların çok daha tedbirli ve hassas davranmasını istedi.

Yumaklı, yüzde 90 insan kaynaklı çıkan yangınların, basit tedbirlerle önlenebileceğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımızdan da bu yönde, özellikle üstün bir hassasiyet bekliyoruz. Özellikle istirham ediyorum buradan" ifadesini kullandı.