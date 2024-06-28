Meryem Uzerli ile Emre Karayel'den samimi açıklamalar

"BENİM İÇİN ÖYLE DEĞİLDİ"

• Teklif geldiği zaman neler hissettiniz ve dizinin hangi özellikleri sizi ziyadesiyle etkilediği için bu işte olmak istediniz?

Meryem Uzerli... 'RU' dizimiz şu anda GAİN’de yayınlanıyor. Birinci sezon için toplam 8 bölüm çektik. Fatih Aksoy'dan teklif gelince; "İstanbul’da değil, küçük bir yerde çekilecek. Çocuklarımla oraya nasıl gideceğim?" diye düşündüm. Ne var ki senaryoyu henüz okumamıştım. Aslında kafamda; "Ben bunu yapmayayım" gibi bir düşünce oluştu. Sonra ajanstakiler “Karakteri ve hikâyeyi bir oku lütfen” dedi. Ben de birinci bölümü hemen okumaya başladım, su gibi aktı. Bir sanatçı olarak 'Reyan' karakterine âşık oldum. 'Reyan’ın yolculuğunu çok enteresan buldum. Onun iniş - çıkışlarını, onun güçlü duruşunu, onun içinde var olan savaşı… Hem de bu çok büyük bir ekip işi. Biz, gençlerin hikâyesini, bir anne - kız hikâyesini, bir erkek çocuk ve onun annesiyle olan hikâyesini, bir narsist koca ve eşinin hikâyesini anlatıyoruz. Canlandırdığım 'Reyan'ın aşk yaşadığı 'Uzer' ile aralarında yaş farkının olması beni olumsuz anlamda etkilemedi. Çünkü bu konu, dünyada çok var. 'Reyan' ile 'Uzer'in yaş farkı bazı yerler için ayrı bir iş olabilir ama benim için öyle değildi. O kadar farklı konular var ki... O yüzden bu dünyanın içine girdim ve çıkmak da istemedim. Bunları daha çok yaşamak istedim. O zaman bir sanatçı olarak "Hayır" demek mümkün değildi.

Emre Karayel... Meryem genel olarak çok güzel anlattı. Tabii ki olay senaryo ile başlıyor. Bizi gaza getiren, harekete geçiren, oynama arzumuzu körükleyen, işin senaryo kısmı. Ben de Meryem’e katılıyorum Taylanlar çok güzel iş çıkarmış. "Hep beklenmeyen, ilk akla gelen değil de bunu da böyle yorumlamışlar, enteresanmış" diye okuduğum bir senaryo oldu. Ve bir narsisti oynamayı hep istemişimdir. "Bir narsistle yaşaması zor ama olması enteresan olabilir" diye düşündüm. Bir narsisti oynamak çok enteresan geldi. Beni cezbeden tarafı biraz oydu. O yüzden de çok severek gittik. Çok severek İzmir’de 5 ay kaldık.