Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"

Ateşi söndürmelerini isteyen Altunhan, "Söndürün bu ateşi, orman burası. Yazık, günah. Şuraya bak. Bu ormanlar nasıl yanmayacak? Cayır cayır Türkiye yanıyor. Şuraya bakın. Bir ters rüzgar esse orman gitti. Yazıklar olsun" dedi.