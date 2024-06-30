İngiltere-Slovakya maçı CANLI YAYIN
İngiltere-Slovakya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 son 16 turunda İngiltere ile Slovakya kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın faovileri arasında gösterilen İngilizler, ilk tur gubunu lider bitirerek son 16'ya kaldı. Slovakya ise en iyi üçüncüler arasına girerek tur atladı. İngiltere ile Slovakya arasındaki mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ile Slovakya karşı karşıya geliyor.
STAT: Arena AufSchalke
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19.00
YAYIN: TRT 1
İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.
Slovakya: Dúbravka; Pekarík, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Strelec, Haraslín.
Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İsviçre'nin rakibi olacak.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER
İngiltere ile Slovakya arasındaki mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic.
MELER ÜÇÜNCÜ MAÇINDA
Halil Umut Meler ve ekibi şampiyonadaki üçüncü maçında görev alıyor.
Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.
GRUP PERFORMANSLARI
Avrupa Şampiyonası tarihinde hiç mutlu sona ulaşamayan İngiltere; Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile C Grubu'nda yer almıştı.
Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İngilizler, 5 puanla lider olarak son 16 turuna yükselmişti.
İngiltere, bu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol görmüştü.
Slovakya ise Romanya, Belçika ve Ukrayna ile E Grubu'nda mücadele etmişti.
Tüm ülkelerin 3 maç sonunda 4 puan topladığı grupta Slovakya, en iyi üçüncüler içine girmiş ve son 16 turunda İngiltere'nin rakibi olmuştu.
Slovakya, 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 3 gol atıp, 3 gol de yemişti.
İNGİLTERE'NİN RAKİBİNE YENİLGİSİ YOK
İngiltere ile Slovakya arasında daha önce oynanan müsabakalarda İngilizlerin yenilgisi bulunmuyor.
İki ekip tarihlerinde 6 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'ini İngiltere kazandı ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
İngiltere'nin 11 golüne, Slovakya 3 golle yanıt verebildi.