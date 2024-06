Glastonbury'deki Coldplay konserinde tekerlekli sandalyeli Michael J. Fox sürprizi

1970'ten beri İngiltere'de düzenlenen ve dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Glastonbury sahnesinde sürpriz bir buluşma yaşandı.

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Coldplay'in TV'den de canlı olarak yayınlanan konserinde sahneye 'Geleceğe Dönüş' (Back To The Future) film serisiyle tanınan ve yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Kanadalı oyuncu Michael J. Fox çıktı.