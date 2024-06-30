Glastonbury'deki Coldplay konserinde tekerlekli sandalyeli Michael J. Fox sürprizi
Dünyanın en önemli festivallerinden biri olan Glastonbury'deki Coldplay konserine 'Geleceğe Dönüş' (Back To The Future) yıldızı Michael J. Fox'un sürprizi damga vurdu. Parkinson hastası olan ünlü oyuncu, tekerlekli sandalyeyle çıktığı sahnede gitarıyla Coldplay'e eşlik etti
1970'ten beri İngiltere'de düzenlenen ve dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Glastonbury sahnesinde sürpriz bir buluşma yaşandı.
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Coldplay'in TV'den de canlı olarak yayınlanan konserinde sahneye 'Geleceğe Dönüş' (Back To The Future) film serisiyle tanınan ve yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Kanadalı oyuncu Michael J. Fox çıktı.
100 bin seyircinin alandan izlediği konserde, sahneye tekerlekli sandalye ile çıkışıyla birlikte alkışlarla karşılanan 63 yaşındaki oyuncu, grubun solisti Chris Martin'e 'Fix You' ve 'Humankind' şarkılarında gitarıyla eşlik etti.
Chris Martin, Michael J. Fox'a yönelik övgü dolu konuşmasında, "Michael, bizim bu grubu kurmamızın ana nedeni, çünkü biz Geleceğe Dönüş'ü izledik. O yüzden kahramanımıza sonsuza kadar teşekkür ederim. Dünyadaki en harika insanlardan birisin. Teşekkürler Michael" ifadesini kullandı.
1991 yılında, henüz 29 yaşında yakalandığı Parkinson hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Michael J. Fox, hafızalara 'Geleceğe Dönüş' (Back To The Future) serisinde canlandırdığı 'Marty McFly' karakteriyle kazındı.
1998'e kadar hastalığını kamuoyuna açıklamayan Michael J. Fox, 2000 yılından bu yana Parkinson hastalığına karşı mücadele savunuculuğuna ve bağış toplamaya odaklanarak hayatını sürdürüyor.