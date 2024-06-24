A Milli Basketbol Takımı'nın İstanbul kampı başladı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul kampına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde hazırlıklarına başlayan millilerin antrenmanını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eski TBF Başkanı Harun Erdenay da takip etti.

Hazırlıklarını 1 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek ay-yıldızlılar, 27 Haziran Perşembe günü Filipinler'le hazırlık maçında karşılaşacak.