A Milli Basketbol Takımımızın kadrosu belli oldu

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, elemelerde B Grubu mücadelesinin ilk maçını 22 Şubat Perşembe günü TSİ 22.30'da deplasmanda İtalya ile yapacak. Milliler, 25 Şubat Pazar günü ise saat 16.00'da Sinan Erdem Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosuna Fenerbahçe Beko'nun 23 yaşındaki basketbolcusu Tarık Biberovic de dahil edildi.