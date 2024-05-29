A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarına devam etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde İtalya ve Polonya ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Yarı sahada çift kale yapılan maçla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.