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        A Milli Futbol Takımı, Kayseri'ye gitti

        A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım Cumartesi (yarın) Galler ile karşılaşacak. A Milliler müsabakanın oynanacağı Kayseri'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:58
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        A Milli Futbol Takımı, Kayseri'ye gitti
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Kayseri'ye gitti.

        Ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.

        Futbolcular, havalimanı girişinde bekleyen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de milli kafilede yer aldı.

        Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Yunus Akgün, bu akşam saat 18.00'de maçın oynanacağı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

        Türkiye-Galler karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.

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