A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı farklı mağlup etti!
Kadın Futbol Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B/C Play-Out maçıda Kosova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.
Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında konuk olduğu Kosova'yı 4-0 yendi.
Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 5 ve 10. dakikalarda Kader Hançar, 23. dakikada Melike Pekel ve 81. dakikada Busem Şeker kaydetti.
Ay-yıldızlılar, 28 Ekim Salı günü oynanacak rövanş karşılaşmasında Kosova'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek.