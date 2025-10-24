Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı farklı mağlup etti! - Futbol Haberleri

        A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı farklı mağlup etti!

        Kadın Futbol Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B/C Play-Out maçıda Kosova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 21:02 Güncelleme: 24.10.2025 - 21:02
        A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan Kosava'ya fark!
        Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında konuk olduğu Kosova'yı 4-0 yendi.

        Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 5 ve 10. dakikalarda Kader Hançar, 23. dakikada Melike Pekel ve 81. dakikada Busem Şeker kaydetti.

        Ay-yıldızlılar, 28 Ekim Salı günü oynanacak rövanş karşılaşmasında Kosova'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek.

