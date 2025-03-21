A Milli Takım'ın maçına Alman hakem!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında 23 Mart Pazar günü deplasmanda Macaristan ile yapacağı maçta Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek.

Mücadelede Bastian Dankert VAR, Patrick Hanslbauer de AVAR olarak görev alacak.