        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılan Ay-Yıldızlılar, grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off etabında mücadele edecek. Türkiye'nin muhtemel rakipleri kesinleşti. A Milli Takım'ın kura çekimine hangi torbadan katılacağı da belli oldu. Peki, A Milli Takım'ın play-off turu muhtemel rakipleri kimler, kaçıncı torbada? İşte, Türkiye'nin Dünya Kupası play-off turu muhtemel rakipleri ve torbalar...

        Giriş: 20.11.2025 - 07:08 Güncelleme: 20.11.2025 - 07:08
        1

        A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Arupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında karşılaştığı İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Grubunu 13 puanla ikinci sırada tamamlayan Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası bileti almak için play-off maçları oynayacak. Grup aşamasının sona ermesiyle birlikte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri ve kura çekimine kaçıncı torbadan katılacağı kesinleşti. Peki, A Milli Takım’ın play-off turu muhtemel rakipleri kimler, Türkiye kura çekiminde hangi torbada? İşte, Türkiye’nin Dünya Kupası play-off turu muhtemel rakipleri ve torbalar...

        2

        DÜNYA KUPASI'NDA PLAY-OFF BİLETİ ALANLAR BELLİ OLDU

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off'lara kalan ülkeler belli oldu.

        Eleme gruplarında oynanan maçların ardından 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelen (eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen) 4 takım, play-off oynamaya hak kazandı.

        Gruplarını ikinci sırada bitiren Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya, Dünya Kupası bileti için play-off oynayacak.

        Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya da play-off aşamasına adını yazdıran diğer takımlar oldu.

        3

        TURNUVAYA DİREKT KATILACAK ÜLKELER

        Gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan ise turnuvaya direkt olarak katılacak.

        4

        PLAY-OFF FORMATI: 2 TURU GEÇEN DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALACAK!

        Play-off etabında 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden en iyi grup liderleri karşı karşıya gelecek.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda 2 turu (yarı final ve final) geçen takımlar, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

        5

        İLK MAÇ EVİMİZDE

        Play-off yarı final maçları 26 Mart 2026 tarihinde, play-off final maçları ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak. 2026 Dünya Kupası'na gidecek son 4 Avrupa ekibi belli olacak.

        Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Bu durumda yarı final maçı Türkiye'de oynanacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.

        6

        TÜRKİYE KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TORBADA?

        1. TORBA: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna

        2. TORBA: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

        3. TORBA: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

        4. TORBA: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda

        7

        DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Play-off turu kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü TSİ 15.00'te Zürih'te gerçekleştirilecek.

        8

        TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF YARI FİNALİNDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Birinci torbada yer alan Türkiye, yarı finalde 4. torbadaki İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya veya Kuzey İrlanda takımlarından birisiyle eşleşecek.

        9

        PLAY-OFF FİNALİNDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER

        Polonya

        Galler

        Çekya

        Slovakya

        İrlanda Cumhuriyeti

        Arnavutluk

        Bosna-Hersek

        Kosova

        10

        FIFA 2026 DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

        Grup aşaması

        1. Maçlar: 11-17 Haziran 2026

        2. Maçlar: 18-23 Haziran 2026

        3. Maçlar: 24-27 Haziran 2026

        Eleme aşaması

        Son 32: 28 Haziran-3 Temmuz 2026

        Son 16: 4-7 Temmuz 2026

        Çeyrek final: 9-11 Temmuz 2026

        Yarı final: 14-15 Temmuz 2026

        Üçüncülük maçı: 18 Temmuz 2026

        11
