A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Arupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında karşılaştığı İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Grubunu 13 puanla ikinci sırada tamamlayan Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası bileti almak için play-off maçları oynayacak. Grup aşamasının sona ermesiyle birlikte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri ve kura çekimine kaçıncı torbadan katılacağı kesinleşti. Peki, A Milli Takım’ın play-off turu muhtemel rakipleri kimler, Türkiye kura çekiminde hangi torbada? İşte, Türkiye’nin Dünya Kupası play-off turu muhtemel rakipleri ve torbalar...