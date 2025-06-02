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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı: Ahmed Kutucu kadroda! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı: Ahmed Kutucu kadroda!

        Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu, sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 20:04 Güncelleme: 02.06.2025 - 20:04
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        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
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        A Milli Futbol Takımımızın ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu değişikliklere gidildi.

        3 İSİM KADRODAN ÇIKARTILDI

        UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e karşı forma giyen ve maç sırasında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yapılan muayene ve tetkiklerin ardından özel maçlar süresince tam olarak iyileşemeyeceği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı.

        Benzer şekilde, A Millî Takım sağlık ekibinin kampta gerçekleştirdiği kontrollerde Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'nun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar dönemine kadar tam anlamıyla düzelmeyeceği tespit edildi. Bu nedenle her iki oyuncunun da kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

        TFF'den yapılan açıklamada, "ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için bugün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine yolculuk edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu olarak değişikliğe gidildi. Paris Saint-Germain ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık geçirerek oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun Almanya'da gerçekleştirilen muayene ve tetkik sonuçlarını inceleyen A Millî Takım teknik heyeti, futbolcunun özel maçlar döneminde tam olarak sağlığına kavuşamayacağını tespit ettiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılması uygun bulundu. A Millî Takım sağlık heyetinin Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'na kampta yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar döneminde tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcularımızın aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.Ayrıca, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu da ABD'ye gidecek aday kadroya dâhil edildi." ifadeleri yer aldı.

        AHMED KUTUCU KADRODA

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu, ABD'ye gidecek millî takım aday kadrosuna dâhil edilen yeni isim oldu.

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