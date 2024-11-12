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        Haberler Bilgi Spor A Milli Takım maç takvimi 2024: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç günü, saati ve canlı yayın kanalı

        Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç günü, saati ve canlı yayın kanalı

        A Milli Takım maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden A Milli Erkek Futbol Takımı, 5. maç için çalışmalarını sürdürüyor. 10 puanla birinci sırada yer alan Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, Galler karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Milliler, Galler karşısında kazanması durumunda birinciliği garantileyecek ve A Ligi'ne yükselecek. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, Milli maç fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 08:04 Güncelleme: 12.11.2024 - 08:04
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        Türkiye - Galler maçı için heyecan dorukta. Montella yönetimindeki A Milli Erkek Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım maç takvimine göre milliler Galler mücadelesinin ardından Karadağ deplasmanına konuk olacak. Ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyenler ‘’Türkiye - Galler maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Uluslar Ligi milli maç fikstürü...

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        TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. Maçında Galler'i Kayseri'de konuk edecek.

        Türkiye - Galler maçı 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak

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        MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

        Türkiye - Galler karşılaşması TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

        Ayrıca milli maç Exxen platformu üzerinden de takip edilebilecek.

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        UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ

        16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

        19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

        5

        ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak. A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

        Haziran 2025'te düzenlenecek final turnuvasındaki yarı final, üçüncülük/dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak.

        UEFA Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2022 tarihli kararı uyarınca Rusya, 2024/25 UEFA Uluslar Ligi turnuvasına katılamayacak.

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        ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

        1-TÜRKİYE 10 PUAN

        2- GALLER 8 PUAN

        3- İZLANDA 4 PUAN

        4- KARADAĞ 0 PUAN

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