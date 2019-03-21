Milliler Arnavutluk'a gitti

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk resmi maç olan ve EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk maçı için yola çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Milli kafile, Türk Hava Yolları'nın TK3371 sefer sayılı Tiran seferi ile 11:25'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Ay-yıldızlı kafile, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.