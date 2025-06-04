A Milliler, ABD'de çalışmalarına başladı!

A Milli Futbol Takımı, ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Boston'da kampa girdi.

Ay Yıldızlılar, ilk antrenmanını MLS ekiplerinden New England Revolution'ın tesislerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretindeki antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular eksiksiz olarak katıldı.

Fitness salonunda kuvvet çalışmaları yapan oyuncular daha sonra sahaya geldi. Sahadaki antrenmanın başlangıcında takımı Al Ahli ile AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Merih Demiral için milli takıma özgü bir kutlama yapıldı. Ay-yıldızlılar, sahada pas ve taktik çalışmalar yaptı.