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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milliler, Riva'da bir araya geldi - Futbol Haberleri

        A Milliler, Riva'da bir araya geldi

        Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 Haziran'da ABD ve 11 Haziran'da Meksika ile özel maçlarda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Riva'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:41 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:41
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        A Milliler, Riva'da bir araya geldi!
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        A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD ve Meksika'yla gerçekleştireceği özel maçların öncesinde Riva'da bir araya geldi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Süper Lig'de maçların tamamlanmasının ardından TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, sınırlı bir oyuncu grubunun katılımıyla yapılan antrenman, öncelikle fitness salonundaki kuvvet ve mobilizasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen futbolcular, burada da pas ve aerobik koşu çalışmaları yaparak idmanı tamamladı.

        A Milliler, yarın saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık bir antrenman yapacak.

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