A&T Bank çalışma saatleri

A&T Bank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? A&T Bank çalışma saatleri 2019 hts

A&T Bank, Türkiye ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika arasındaki ticaret işlemlerinde uzmanlaşan ilk Türk bankası iddiasıyla faaliyet gösteriyor.

30 yılı aşkın süredir, gelecek vadeden bölgede ticareti artırmak için taraflar arasında köprü görevi görüyor ve ticari ilişkileri destekliyor. İster milyar dolarlık bir devlet altyapı projesine aday bir holding, ister finansman veya danışmanlık arayışındaki orta ölçekli bir şirket veya banka hesabı açtırmak isteyen bir birey olun, A&T Bank; çok geniş kesimlere hizmet vermeyi hedefliyor.

A&T BANK MESAİ SAATLERİ

A&T Bank hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. 12.30-13.30 saatleri arasında bir saat öğle molası veren banka, 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. A&T Bank hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır.

A&T Bank, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde de hizmet vermemektedir.

A&T BANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

A&T Bank Merkez Binası, Valikonağı Cad. No: 10 Nişantaşı İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bankanın Merkez Şubesine 0212 373 62 00 numaralı telefon veya 0212 225 05 26 faks numarası ile ulaşabilirsiniz.

A&T Bank Müşteri Hizmetleri telefon numarasına 444 7 878, Telefon Bankacılığı numarasına 0850 222 78 78 rakamlarını tuşlayarak erişebilirsiniz.