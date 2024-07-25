A101 aktüel ürünler indirimleri başladı! 25 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri bugün itibariyle başladı. 25 Temmuz'dan itibaren A101 kataloğunda elektrikli ev aletlerinden temizlik malzemelerine varıncaya kadar yüzlerce çeşit üründe indirim geçerli olacak. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler A101 aktüel ürünlerde neler var merak ediyor. İşte 25 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
A101 aktüel 25 Temmuz 2024 kataloğu raflarda yerini aldı. A101 kataloğu bu hafta da indirimli ürünleri evlerinize getiriyor. Bugün Buharlı Kırışık Giderici 699 TL, Mikroodalga Fırın 2.199 TL, Overlok Makinesi 4.999 TL, Elektrikli Katlanabilir Cezve 399 TL'den satışa sunuldu. İşte A101 aktüel indirim kataloğu listesinin tamamı
A101 25 TEMMUZ 2024 AKTÜEL KATALOĞU
A101 25 TEMMUZ 2024 AKTÜEL KATALOĞU
REVOLT RC5 125 Cc Benzinli Motosiklet 39.990 TL
Kiwi Mikroodalga Fırın 2.199 TL
Kiwi Overlok Makinesi 4.999 TL
Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve 399 TL
Büyük Kabin PP Valiz 549 TL
PP Makyaj Çantası 249 TLEmaye Pişir Sakla Tencere 219 TL
Cem Gusto Ezme Tava 279 TL
Kiwi Mikroodalga Fırın 2.199 TL
Kiwi Overlok Makinesi 4.999 TL
Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve 399 TL
Büyük Kabin PP Valiz 549 TL
PP Makyaj Çantası 249 TLEmaye Pişir Sakla Tencere 219 TL
Emaye Çaydanlık Takımı 549 TL
Emaye Saklama Kabı Seti 3'lü 399 TL
Hascevher Kumsal Tencere Seti 6 Parça 849 TL
Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 599 TL
Samsung Cyclone Süpürge 3.299 TL
Regal Dik Süpürge 999 TL
Büyük Boy PP Valiz 749 TL
Cem Gusto Ezme Basık Tencere 449 TL
Emaye Sos Tavası 169 TL