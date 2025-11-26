Habertürk
        A101 aktüel ürünler kataloğu: A101 27 Kasım 2025 indirimli ürünler listesinde neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. 27 Kasım Perşembe A101 indirim kataloğunda pijama takımları, erzak dolabı, televizyon, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi yer alıyor. Peki A101 27 Kasım 2025 aktüel indirimli ürünler listesinde neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:43
        1

        A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 27 Kasım 2025 A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu ile yeni ürünler Perşembe günü raflarda yerini alacak. Peki A101 27 Kasım 2025 indirimli ürünler listesinde neler var?

        A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Duvar Tipi Isıtıcı 1.599 TL

        6 Çekmeceli Derin Dondurucu 10.999 TL

        Çamaşır Makinesi 17.299 TL

        6 Programlı Bulaşık Makinesi 12.499 TL

        Samsung 70" UHD Smart Tv 38.999 TL

        43' 4K Ultra HD VIDAA Tv 10.999 TL

        50' UHD Smart Tv 11.999 TL

        150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

        50 CC Elektrikli Moped 39.990 TL

        125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

        SE03 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL

