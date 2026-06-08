A101 aldın aldın aktüel kataloğu: Bu hafta 11 Haziran Perşembe hangi ürünler satışa çıkacak? A101 indirimli ürünler
A101'in "Aldın Aldın" aktüel kataloğu bu hafta yine dikkat çeken fırsatlarla geliyor. 11 Haziran Perşembe günü raflara çıkacak indirimli ürünler arasında evden mutfağa, teknolojiden kişisel bakıma kadar birçok kategoride cazip seçenekler yer alıyor. Peki bu hafta hangi ürünler kapış kapış satılacak? Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 08 Haziran 2026 - 11:28 Güncelleme:
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A101 11 Haziran Perşembe aktüel ürünleri belli olmaya başladı. “Aldın Aldın” kampanyasıyla satışa sunulacak indirimli ürünler tüketicilerin ilgisini çekiyor. Elektronikten ev gereçlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle bu hafta da A101’de yoğun alışveriş trafiği bekleniyor.
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