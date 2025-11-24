"A101'de bu hafta neler var?" sorusu gündeme geldi. A101'de bu hafta temel gıda ürünleri ve temizlik malzemeleri dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda temel gıda ihtiyaçları gibi birçok kategoride ürün gündemdeki yerini aldı. Peki, A101'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101 27 Kasım kataloğu...