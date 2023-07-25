A101 aktüel 27 Temmuz kataloğu ile haftanın fırsatları yayımlandı!
A101 aktüel ürünler kataloğu gündeme geldi. A101 27 Temmuz kataloğu ile haftanın fırsatları dikkat çekti. Bu hafta A101 kataloğunda; küçük ev aletleri, teknolojik ürünler, gıda ve kozmetik malzemeleri, koltuk takımı, beyaz eşyalar alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte A101 aktüel ile indirimli ürünler listesi...
A101 aktüel ürünler listesi gündeme geldi. Alışveriş takipçileri indirimleri yakından takip ediyor. Bu hafta A101'de ev eşyalarından, teknolojik ürünlere, dekorasyon malzemelerinden, temel ihtiyaç kategorilerindeki ürünlere kadar tüm fırsatlar raflarda yerini alıyor. İşte A101 aktüel ürünler güncel katalog...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER
Ultra HD 4K Smart Led Tv 16.999 TL
Ultra HD Android Tv 9.299 TL
Ultra HD QLED Android Tv 13.299 TL
32" Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 3.999 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.199 TL
10 Kg Çamaşır Makinesi 8.199 TL
ST 283 Buzdolabı 6.899 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi 6.599 TL
Flavel Büro Tipi Buzdolabı 3.199 TL
Airfryer Yağsız Fritöz 1.599 TL
Airfryer Pişirme Kağıdı 50'li 39,90 TL
El Mikseri 229 TL
Saç Kesme Makinesi 259 TL
Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 39,90 TL
Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü 289 TL
Cyclone Süpürge 1.799 TL
Çelik Kettle 239 TL
Şarjlı Su Pompası 79,90 TL
Aprilla Saç Maşası 239 TL
128 GB Smart USB Bellek 125 TL
S19 MAX PRO 4 GB / 128 GB Cep Telefonu 3.599 TL
Bluetooth Kulaklık 199 TL
Akıllı Saat 249 TL
Kumandalı LED Lamba 3'lü 129 TL