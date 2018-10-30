Aalborg - Horsens maçı heyecanı

Aalborg ve Horsens, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Danimarka DBU Kupası Son 8 Turu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi Aalborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Horsens, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 517. İddaa'da Aalborg kazanır 1.65, berabere biter 3.10, Horsens kazanır 3.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Aalborg son haftadaki Brondby müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Horsens, Midtjylland karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Aalborg, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Horsens, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Horsens 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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