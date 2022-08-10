BBC'nin haberine göre, filmin başrolünü dünyaca ünlü Hint oyuncu, yapımcı ve aynı zamanda yönetmen olan Aamir Khan üstleniyor.

Khan, filmin prodüksiyon notlarında, "orijinal filme saygısını göstermek ve filmi heyecan verici bir yöne götürmek" istediğini belirtti.

LAAL SINGH CHADDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin yapımcısı Karan Johar, Hindistan'ın daha önce Hollywood, Kore ve Avrupa'dan filmler uyarladığını ancak böyle "ikonik bir Hollywood filminin henüz görülmediğini" ve filmin "Hint lezzetinin getirilebileceği evrensel bir hikaye olduğunu" söyledi.

Filmin yönetmeni Advait Chandan da bir Bollywood klasiği olan müzikalin de bu filmde kullanılacağı aktardı.

''KHAN FİLMLERDE FİZİKSEL AÇIDAN ZORLANDI, ANCAK PES ETMEDİ''

Filmin Hollywood versiyonunda, iyi kalpli ve saf "Gump"ın ABD tarihindeki önemli olaylara tanık olduğu anımsatılarak, Bollywood'a uyarlanan filmde de "Chadda" karakteri 20. yüzyıl Hindistan'ının kültürel ve politik olaylarıyla karşılaşacak.

Gump'ın meşhur, "Hayat bir kutu çikolata gibidir. İçinden ne çıkacağını asla bilemezsin." sözü de yeni filmde popüler Hint atıştırmalığı "golgappa" ile değiştirildi.

Film yapımcıları, ülkenin birçok farklı yerinde koşarken gösterilen Laal Singh Chadda'yı aynı zamanda "Hindistan'ın kaşifi" olarak gördüklerini ifade etti.

İlk senaryo okumasında "Laal" karakterini anında benimsediği söylenen 58 yaşındaki Aamir Khan'ın, çekimlerde fiziksel açıdan zorlandığı ancak tüm zorluklara rağmen pes etmediği ifade edildi.

Forrest Gump uyarlaması Bollywood filmi "Laal Singh Chadda"nın yarın vizyona girmesi bekleniyor.

Oscar ödüllü Hollywood filminden uyarlanan Laal Singh Chadda üzerine çalışmalar, 2018'de başlamış ancak Kovid-19 sebebiyle yarıda kalmıştı.