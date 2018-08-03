Aarau - Kriens karşılaşma önü

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Aarau, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Kriens takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Aarau, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kriens son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 392 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aarau kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Kriens sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler.

Aarau son hafta oynanan Kriens maçında 4-1 kazandı.

Kriens, Aarau karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Aarau, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Kriens ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kriens, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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