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AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaza kadar aşılanması hedefleniyor

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini yaza kadar aşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaza kadar aşılanması hedefleniyor
AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerdeki yetişkinlerin yüzde 70'inin yaza kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması için hedef konulmasını önerdi.

AB Komisyonu üyelerinin toplantısında Avrupa'nın aşı stratejisi ele alındı. Toplantı sonunda açıklama yapan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, aşılama stratejisi kapsamında bazı hedefler belirlediklerini, bunu üye ülkelerle paylaşacaklarını bildirdi.

Schinas, marta kadar sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarıyla 80 yaş üzerindekilerin en az yüzde 80'inin aşılanması hedefini önerdiklerini söyledi. Schinas, "Ayrıca üye ülkelerin yetişkin nüfuslarının yüzde 70'ini yaza kadar aşılamış olması hedefini sunuyoruz." dedi.

Bu hedeflerin tutturulması için aşı üretiminin hızlanması konusunda üreticilerle çalıştıklarını belirten Schinas, "aşı sertifikası" konusunda da çalışmaların sürdüğünü aktardı.

OCAK SONUNA KADAR AŞI SERTİFİKASI İÇİN UZLAŞI İSTENİYOR

Schinas, "Her geçen gün daha fazla kişi aşılandıkça bunun belgelendirilmesi ve aşı sertifikası dediğimiz belgenin karşılıklı olarak tanınması daha da önem kazanıyor." dedi.

Aşı sertifikasının her bireyin aşı geçmişi hakkında bilgi içereceğini belirten Schinas, belgenin tüm AB ülkelerinde geçerli olmasını istediklerini, bu belgeyle seyahat gibi kısıtlamaların kalkabileceğini söyledi.

Schinas, ocak sonuna kadar AB ülkelerinin aşı sertifikası konusunda uzlaşı sağlamasını amaçladıklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüsün türlerinin ortaya çıktığını hatırlatan Schinas, buna karşı AB ülkelerinin test stratejilerini yeni türü içerecek şekilde güncellemesini istediklerini ifade etti.

Seyahat kısıtlamaları konusuna da değinen Schinas, "Seyahat zorluklarını ele alırken aynı zamanda tek pazarı ve serbest hareket edilebilmesini korumalıyız. Toptan seyahat yasakları ve hava, deniz yoluyla seyahatlerin engellenmesinin haklı gerekçesi olamaz." diye konuştu.

AŞIYI PAYLAŞMA MEKANİZMASI

Schinas, AB olarak az gelirli ülkelere aşı teminini için "paylaşma mekanizması" önerdiklerini, AB dışındaki ülkelerin de aşıya aynı zamanda erişmesi için diplomatik çabalar gerektiğini söyledi.

AB'nin 1 milyardan fazla kişiye yetecek kadar aşı sipariş ettiğini hatırlatan Schinas, 450 milyon nüfuslu AB ülkelerine bunun fazlasıyla yeteceğini, kalanı paylaşmak istediklerini belirtti.

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