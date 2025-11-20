Habertürk
        AB'den HDK Komutanına yaptırım kararı | Dış Haberler

        AB'den HDK Komutanına yaptırım kararı

        Avrupa Birliği (AB), Sudan'da ordu ile çatışan Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'ya yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 18:59 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:06
        AB'den HDK Komutanına yaptırım kararı
        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'ya yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

        Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

        Faşir'in HDK tarafından ele geçirilmesinin yıkıcı bir etki yarattığını kaydeden Kallas, Sudan'daki savaşın binlerce ölüm ve çok sayıda kişinin açı çekmesine neden olduğuna dikkati çekti. Kallas, "Bugün HDK ordusunun iki numarası Muhammed Hamdan Dagalo'ya karşı yaptırım kararı aldık." dedi.

        Bu adımın uluslararası toplumun sorumlu olanların peşinden gideceği mesajını açık ve güçlü bir şekilde verdiğini değerlendiren Kallas, tüm AB üyelerinin taraflara ateşkes için müzakerelere başlama çağrısında bulunduğunu aktardı.

        AB'nin HDK'ye silah sağlayan tarafları karşısına alıp alamayacağına ilişkin bir soruya ise Kallas, "Bu vahşetlere karışan taraflar, kendilerine silah sağlayan destekçileri olmasaydı bunu yapamazdı. Daha fazla ne yapabileceğimize bakacağız." cevabını verdi.

        Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

        Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

        Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

        On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

