AB'den HDK Komutanına yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'ya yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Faşir'in HDK tarafından ele geçirilmesinin yıkıcı bir etki yarattığını kaydeden Kallas, Sudan'daki savaşın binlerce ölüm ve çok sayıda kişinin açı çekmesine neden olduğuna dikkati çekti. Kallas, "Bugün HDK ordusunun iki numarası Muhammed Hamdan Dagalo'ya karşı yaptırım kararı aldık." dedi.

Bu adımın uluslararası toplumun sorumlu olanların peşinden gideceği mesajını açık ve güçlü bir şekilde verdiğini değerlendiren Kallas, tüm AB üyelerinin taraflara ateşkes için müzakerelere başlama çağrısında bulunduğunu aktardı.

REKLAM

AB'nin HDK'ye silah sağlayan tarafları karşısına alıp alamayacağına ilişkin bir soruya ise Kallas, "Bu vahşetlere karışan taraflar, kendilerine silah sağlayan destekçileri olmasaydı bunu yapamazdı. Daha fazla ne yapabileceğimize bakacağız." cevabını verdi.