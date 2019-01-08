Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde sivil toplum sektörü bileşeni altında desteklenen Sivil Toplum Destek Programı kapsamında Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 6.4 milyon avro hibe desteği sağlanacağını duyurdu.

2014 PROGRAMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLİYOR

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sivil Toplum Destek Programı, sivil toplum sektörü çatısı altında yürütülen programlardan birisi STK'ların karar alma mekanizmalarına daha etkin katılımlarını, kamu sektörü ve STK'lar arasındaki ulusal ve yerel düzeydeki işbirliğinin güçlendirilmesini, STK’ların idari, savunuculuk ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini destekliyor. Program, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 2014 programı kapsamında finanse ediliyor.

İKİ FARKLI DESTEK PROGRAMI

Sivil Toplum Destek Programı altında “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” ile “Yerel STK’lar Hibe Programı” adıyla iki farklı destek programı ve bunların yürütülmesine katkı sağlamak adına bir hizmet sözleşmesi uygulanmaya başlandı. “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları destekleyerek, bu ortaklıklar ve ağlar vasıtasıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirilmeyi hedefliyor. Hibe programı kapsamında çeşitli temalarda ortaklıklar kuran 10 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 4 milyon 300 bin avro hibe desteği almaya hak kazandı.

YEREL STK'LAR BÜTÇESİ 2 MİLYON AVRO

“Yerel STK’lar Hibe Programı”nın toplam bütçesi ise yaklaşık 2.100.000 avro. Program, yerel düzeyde çalışmalar yürüten 15 farklı ilden 38 sivil toplum kuruluşu aldıkları hibe ile idari kapasitelerinin artırılmasını, savunuculuk ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen çalışmalarını hayata geçirilmesini amaçlıyor. Sivil Toplum Sektörü ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar ile proje detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.siviltoplumsektoru.org adresinden ulaşılabiliyor. Önümüzdeki dönem hibe destekleri ise www.ab.gov.tr adresinden yer alıyor.

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